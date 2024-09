Auch der ukrainische Außenminister Kuleba reicht seinen Rücktritt ein

Kiew: In der Ukraine läuft zur Zeit eine große Regierungsumbildung. Am Morgen hat auch Außenminister Kuleba seinen Rücktritt eingereicht. Er war seit 2020 im Amt, also noch vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Seit gestern haben mehrere ukrainische Minister sowie zwei stellvertretende Regierungschefinnen um ihre Entlassung gebeten. Präsident Selenskyj hatte den Umbau seines Kabinetts bereits im Juli angekündigt und gesagt, die Regierungsarbeit müsse unter der Last des Krieges effektiver werden.

