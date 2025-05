Auch der AfD-Landesverband in Brandenburg gilt nun als rechtsextrem

Die Diskussion um ein AfD-Verbot gewinnt an Fahrt. Auslöser war die Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes, nun auch die Bundes-Partei als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Jetzt hat ein weiteres Bundesland nachgezogen: Der Verfassungsschutz in Brandenburg erklärte den AfD-Landesverband zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung. Bisher war die AfD in Brandenburg nur als Verdachtsfall geführt worden. Brandenburg ist das vierte Bundesland, das die Partei als gesichert rechtsextremistisch einstuft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 11:15 Uhr