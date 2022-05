Auch Bremen steigt in Fußball-Bundesliga auf

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Nach Schalke steht nun auch Bremen als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Der HSV schließt als Tabellendritter die Saison ab und kann in der Relegation gegen Herta BSC Berlin um den Aufstieg kämpfen. Aus der zweiten Liga absteigen werden Ingolstadt und Aue. Dresden kämpft in der Relegation um den Klassenerhalt. Hier alle Ergebnisse des letzten Spieltags: Bremen - Regensburg 2:0 Nürnberg - Schalke 1:2 Hannover - Ingolstadt 3:2 St. Pauli - Düsseldorf 2:0 Sandhausen - Kiel 3:1 Darmstadt - Paderborn 3:0 Dresden - Aue 0:1 Heidenheim - Karlsruhe 2:0 und Rostock - Hamburger SV 2:3 Und Erstligist Wolfsburg hat sich von Trainer Kohfeldt getrennt. Der 39-Jährige hatte den Job erst im Oktober übernommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 17:30 Uhr