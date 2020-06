Auch Berlin-Marathon im September wegen Corona abgesagt

Bayer einigt sich mit Glyphosat-Klägern auf Vergleich

Leverkusen: Im juristischen Streit um das möglicherweise krebeserregende Unkrautvernichtsungsmittel Glyphosat gibt es einen Durchbruch in den USA. Der Chemiekonzern Bayer hat sich bereit erklärt, umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro an Kläger zu bezahlen. Mit der Vereinbarung werden etwa drei Viertel der vor Gericht eingereichten Fälle beigelegt. In den USA hatten mehr als 50.000 Menschen gegen Bayer geklagt, weil sie ihrer Ansicht nach durch ein glyphosthaltiges Herbizid an Krebs erkrankt sind. Zehntausende weitere Klagen wurden erwartet. Bayer hatte den US-Saatgutkonzern Monsanto vor zwei Jahren für 60 Milliarden Euro gekauft. Der glyphosathaltige Stoff "Roundup" wird von Landwirten und Hobbygärtnern verwendet und gehört weltweit zu beliebtesten Herbiziden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 20:45 Uhr