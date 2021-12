Auch Bayern prüft Wegfall von Tests nach Booster-Imfpungen

Nachrichtenarchiv - 07.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Menschen, die eine Corona-Booster-Impfung bekommen haben, könnten künftig möglicherweise davon befreit sein, bei einer 2G-Plus-Regelung einen Test vorweisen zu müssen. Nach Beratungen der Gesundheitsministerkonferenz sagte der bayerische Ressortchef Holetschek gestern Abend, das werde auch für den Freistaat geprüft. In Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz ist die Regelung seit Samstag in Kraft. Nach Auffassung von Wissenschaftlern ist das Risiko, sich und andere nach einer Auffrischungsimpfung anzustecken, sehr gering. Bei 2G-Plus haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt, die außerdem einen negativen Test vorweisen können. In Bayern ist das zum Beispiel in Kinos und Sporthallen der Fall.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2021 06:00 Uhr