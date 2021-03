Auch Bayern öffnet vorsichtig, aber Lockdown bleibt

Nachrichtenarchiv - 04.03.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Freistaat Bayern will die von Bund und Ländern gestern abend vereinbarten Corona-Beschlüsse umsetzen. Grundsätzlich wird der Lockdown bis zum 28. März verlängert, bei einer Inzidenz unter 100 soll es jedoch vorsichtige Öffnungen geben. Dann darf der Einzelhandel mit Terminvergabe Waren verkaufen. Regulär öffnen dürfen die Geschäfte erst bei einer Inzidenz unter 50 und dann unter strengen Auflagen. Wird dieser Wert zwei Wochen lang stabil erreicht, dürfen auch Außengastronomie, Theater, Opern und Kinos mit Schutzkonzepten öffnen. An den bayerischen Schulen soll es ab 15. März wieder mehr Präsenzunterricht geben. Wechselunterricht ist dann in Regionen mit eine Inzidenz unter 100 an allen weiterführenden Schulen vorgesehen. Bislang gilt dies nur für Abschlussklassen und Grundschulen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2021 18:00 Uhr