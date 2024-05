Auch Bayern muss mit weniger Steuereinnahmen auskommen

München: Der Fiskus in Bayern muss dieses und nächstes Jahr mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen. Laut einer Prognose der Steuerschätzer beläuft sich das Minus für 2024 und 2025 auf insgesamt 1,1 Milliarden Euro. Finanzminister Füracker sagte bei der Vorstellung der Ergebnisse, die Staatsregierung habe sich zwar bei der Aufstellung des Haushalts auf einen Rückgang der Steuereinnahmen eingestellt. Es gebe dennoch kaum Spielraum für Mehrausgaben. CSU und Freie Wähler planen einen Doppelhaushalt im Volumen von 149 Milliarden Euro. Füracker gab der Ampel-Koalition die Schuld an dem Steuer-Minus. Er rief die Bundesreigerung auf, die Wirtschaft in Deutschland wieder anzukurbeln.

