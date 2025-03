Auch bayerische Sehenswürdigkeiten beteiligen sich an Earth-Hour

München: Heute Abend um halb neun gehen an vielen Sehenswürdigkeiten die Lichter aus, eine Stunde lang, als Zeichen für mehr Klimaschutz. In Bayern beteiligen sich knapp hundert Städte an der Aktion "Earth hour". Schloss Neuschwanstein, die Allianz-Arena in München und der Regensburger Dom werden nicht mehr angestrahlt. Auch die Kaiserburg in Nürnberg und die Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg bleiben im Dunkeln. In Bayreuth bleiben die Lichter sogar die ganze Nacht aus, etwa am Markgräflichen Opernhaus.

