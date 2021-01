Auch Bad Tölz prüft Reisebeschränkungen für Tagestouristen

Zahl der Corona-Toten in Deutschland auf neuen Höchststand gestiegen

Berlin: In Deutschland sind in den vergangenen 24 Stunden mehr Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben als jemals zuvor. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts meldeten die Krankenhäuser 1244 Corona-Tote. Zudem gibt es dem RKI zufolge 25.164 Neuinfektionen. In Deutschland wurden damit seit Beginn der Pandemie fast 2 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 151. Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken. Wegen der hohen Infektionszahlen gilt derzeit in ganz Deutschland ein Lockdown.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 08:00 Uhr