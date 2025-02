Auch Argentinien will die WHO verlassen

Buenos Aires: Nach den USA will auch Argentinien die Weltgesundheitsorganisation WHO verlassen. Präsident Milei folgt damit dem Schritt seines Vorbilds Trump. Zur Begründung heißt es, es gebe tief greifende Differenzen bei der Beurteilung der Corona-Pandemie. Jetzt besteht die Befürchtung, dass weitere Länder sich anschließen und ebenfalls aus der WHO austreten - außerdem fehlt durch den US-Austritt viel Geld im Budget der Organisation.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 05.02.2025 19:00 Uhr