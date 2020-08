Auch am Memminger Flughafen sind jetzt Corona-Tests möglich

Wirtschaftswissenschaftler rechnet mit mehr Schwarzarbeit in Deutschland

Berlin: Die Schwarzarbeit in Deutschland nimmt Experten zufolge wegen der Corona-Pandemie stärker zu als bisher angenommen. Nach Berechnungen des Wirtschaftswissenschaftlers, Schneider, für die Zeitung "Welt am Sonntag" erhöht sich der Anteil der Schwarzarbeit am Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von rund neun auf elf Prozent. Seit 2003 ist die Schattenwirtschaft in Deutschland zurückgegangen, nun sei ein gegenteiliger Trend feststellbar. Schneider erklärte, wegen des aktuellen Konjunktureinbruchs versuchten Menschen, neben der Kurzarbeit etwas dazuzuverdienen. Wenn die Lage am Arbeitsmarkt dagegen gut sei, Mitarbeiter gesucht würden und die Wirtschaft wachse, dann sinke Schwarzarbeit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 06:00 Uhr