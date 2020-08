Auch am Memminger Flughafen sind jetzt Corona-Tests möglich

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Memmingen: Nach den Flughäfen München und Nürnberg bietet jetzt auch der Airport in Memmingen Corona-Tests an. Heute hat das dortige Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten können sich dort freiwillig und kostenlos untersuchen lassen. Auch Passagiere die aus anderen Ländern heimkehren, können dort einen Abstrich vornehmen lassen, sofern die Kapazitäten das zulassen, heißt es. Abreisende Fluggäste und Anwohner können sich am Flughafen allerdings nicht testen lassen, wie die Flughafengesellschaft mitteilte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 20:00 Uhr