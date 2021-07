Auch 2020 gab es mehr Zuzug nach Bayern als Abgänge

Norwegen-Urlaub ist für Deutsche wieder möglich

Oslo: Deutsche Touristen können seit heute wieder Urlaub in Norwegen machen. Denn sie können einreisen, ohne in Quarantäne zu müssen. Norwegen richtet sich von nun an nach dem Ampelsystem der EU, mit dem die Infektionsgefahr in den jeweiligen Ländern eingestuft wird. Für die Bundesrepublik steht wie für eine Reihe anderer EU-Mitgliedsstaaten die Ampel demnach auf grün. Jeder Einreisende mit Ausnahme von Geimpften und Genesenen muss aber eine Einreiseanmeldung ausfüllen und an der Grenze einen Schnelltest machen. Eine Besonderheit gilt jedoch seit gestern für die norwegischen Provinzen Agder und Rogaland. Die deutsche Regierung stuft diese als Virusvarianten-Gebiete ein. Rückkehrer von dort müssen deshalb ausnahmslos für 14 Tage in Quarantäne, die auch nicht mit einem negativen Test verkürzt werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 15:00 Uhr