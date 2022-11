Attentäterin soll Bombe in Istanbul gezündet haben

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istabul: Bei einem Anschlag mitten in einer belebten Einkaufsstraße der türkischen Metropole sind mindestens sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt worden. Nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten Oktay hat eine Attentäterin eine Bombe gezündet. Die Ermittlungen laufen, die Hintergründe der Tat sind aber noch unklar. Präsident Erdogan hatte zuvor von einem hinterhältigen Anschlag gesprochen. Auf Aufnahmen, die in sozialen Medien kursierten, war ein Feuerball inmitten der belebten Einkaufstraße Istiklal zu sehen - sie befindet sich im Zentrum des europäischen Teils von Istanbul. Bundespräsident Steinmeier äußerte sich erschüttert über den Anschlag und sicherte Erdogan Unterstützung zu. In diesem Moment des Schocks stehe Deutschland an der Seite der Menschen in Istanbul und des türkischen Volkes, so Steinmeier laut Mitteilung.

