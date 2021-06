Attentäter von Würzburg befindet sich in U-Haft

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Nach der tödlichen Messerattacke ist gegen den 24-jährigen Somalier Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in drei Fällen Mord und in sechs Fällen versuchten Mord vor. Wie die Polizei am Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklärte, geht sie von einem Einzeltäter aus. Das Motiv ist nach wie vor unklar. Die Ermittler schließen weder eine psychische Erkrankung noch einen islamistischen Hintergrund aus. Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Verdächtige habe bei seiner Vernehmung Äußerungen gemacht, die auf religiösen Fanatismus schließen ließen. Auf der Pressekonferenz schilderte der Polizeipräsident von Unterfranken, Kallert, den Tathergang. Der 24-Jährige hatte um 17 Uhr in einem Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt ein Messer genommen und damit drei Frauen getötet. Danach verließ er das Kaufhaus und verletzte fünf Menschen schwer, bis ihn die Polizei überwältigen konnte. Zwei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 17:15 Uhr