Attentäter von Magdeburger Weihnachtsmarkt war wohl schuldfähig

Magdeburg: Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg in Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass der Weihnachtsmarkt-Attentäter schuldfähig ist. Oberstaatsanwalt Tewes sagte der "Welt am Sonntag", es handele sich wohl um den vorsätzlich geplanten Anschlag eines Amokläufers. Kurz vor Weihnachten war der Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gefahren und hatte sechs Menschen getötet. Die Tat hatte eine Diskussion über den Umgang mit straffälligen Migranten ausgelöst, die sich durch den Messerangriff in Aschaffenburg deutlich verschärft hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 15:00 Uhr