Attentäter verletzt zwölf Bundeswehr-Soldaten in Mali

25.06.2021 20:00 Uhr

Bamako: Bei einem Selbstmordanschlag im westafrikanischen Mali sind zwölf deutsche Blauhelm-Soldaten verletzt worden, drei von ihnen schwer. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte am Abend vor der Presse, zwei der Schwerverletzten seien inzwischen in stabiler Verfassung. Der dritte werde noch operiert. Alle drei sollen voraussichtlich morgen Früh mit einer Spezialmaschine nach Deutschland gebracht werden, die anderen verletzten Bundeswehrsoldaten zu einem späteren Zeitpunkt. Sie bestätigte außerdem, dass ein weiterer Soldat der UN-Friedensmission verletzt wurde, ohne seine Nationalität zu nennen. Es ist der schwerste Anschlag auf die Bundeswehr seit Beginn des Einsatzes in Mali 2013. Wer dahinter stecken könnte, sagte die Ministerin nicht. Ziel der UN-Mission ist es vor allem, islamistische Aufständische zurückzudrängen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 20:00 Uhr