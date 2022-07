Attentäter verletzt Japans Ex-Regierungschef Abe schwer

Nachrichtenarchiv - 08.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Der frühere japanische Ministerpräsident Abe ist bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen worden. Der 67-Jährige hatte eine Rede zur Oberhauswahl am Sonntag gehalten, als er angegriffen wurde. Abe brach zusammen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Offenbar schwebt er in Lebensgefahr. Ministerpräsident Kishida brach eine eigene Wahlkampfveranstaltung ab und kehrte nach Tokio zurück. Am Tatort wurde ein 41-Jähriger festgenommen. Er hatte früher dem Militär angehört und wurde mit den Worten zitiert, er habe Abe töten wollen. Bundesaußenministerin Baerbock zeigte sich erschüttert. Auf Twitter schrieb sie, ihre Gedanken seien bei Abe und seiner Familie. Bekundungen der Anteilnahme kamen außerdem aus den USA, Frankreich, Australien, Neuseeland und Indien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 11:00 Uhr