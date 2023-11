Attentäter töten in Jerusalem zwei Menschen

Jerusalem: An einer Bushaltestelle am Stadtrand von Jerusalem haben mehrere Attentäter auf die Wartenden das Feuer eröffnet und zwei Menschen getötet. Mehrere weitere wurden verletzt. Zwei der Angreifer - vermutlich Palästinenser - wurden daraufhin von Soldaten erschossen. Israelischen Medienberichten zufolge stammten sie aus dem arabisch geprägten Ostteil der Stadt. Am Morgen hatten sich Israel und die Hamas darauf geeinigt, die Feuerpause vorerst um einen Tag zu verlängern. Vermittelt hat die Verlängerung der Waffenruhe erneut das Golfemirat Katar. In der Nacht hatte die Hamas weitere 16 Geiseln freigelassen - vier Thailänder und zwölf Israelis, unter ihnen drei deutsche Doppelstaatler. Im Gegenzug kamen aus israelischen Gefängnissen 30 palästinensische Häftlinge frei, außerdem erreichten weitere Hilfslieferungen den Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 11:00 Uhr