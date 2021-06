Attenborough mahnt von G7 schnelleres Vorgehen gegen Klimawandel an

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Die führenden Industrienationen beraten zum Abschluss ihres Gipfels in Cornwall über den Klimaschutz. Gastgeber Großbritannien will die G7 darauf verpflichten, bis 2050 keine CO2-Emissionen mehr auszustoßen. Umweltschützern reicht das nicht. Der britische Naturfilmer David Attenborough forderte die Industrieländer auf, schneller vorzugehen. Die globale Klimaerwärmung und der Verlust von Biodiversität stünden außer Zweifel, so Attenborough in einer Stellungnahme zum Gipfel. Er will sich heute noch per Videoschaltung direkt an die Staats- und Regierungschefs wenden. Aus seiner Sicht sind die Entscheidungen der G7 in diesem Jahrzehnt, die wichtigsten in der Geschichte der Menschheit. Es gehe um die Stabilität des Planeten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 12:00 Uhr