Attal würdigt D-Day-Veteranen als Helden

Courseulles-Sur-Mer: In Nordfrankreich finden heute die Feierlichkeiten anlässlich der Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren statt. Der französische Premierminister Attal würdigte die damaligen westlichen Soldaten als Helden. "Unsere Dankbarkeit ist ewig", so Attal wörtlich. Er versprach, das Gedenken an die Veteranen und ihre gefallenen Kameraden wachzuhalten. Der 35 Jahre alte Attal sagte, er gehöre zu einer Generation, die ohne Krieg aufgewachsen sei, die manchmal vergesse, wie brüchig Demokratie und Freiheit seien. Am 6. Juni 1944 waren Soldaten der Alliierten an den Stränden der Normandie gelandet. Der sogenannte D-Day meint die Operation Overlord, mit der die Alliierten im Westen zum entscheidenden Schlag gegen Nazi-Deutschland ausholten. Er steht aber auch für ein unmenschliches Blutvergießen, Zehntausende Tote und Verwundete.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2024 13:15 Uhr