Attackierter SPD-Politiker Ecke wurde erfolgreich operiert

Dresden: Dem sächsischen SPD-Europapolitiker Ecke geht es nach dem Angriff auf ihn den Umständen entsprechend gut. Wie der Chef der Landes-SPD, Homann, mitteilte, hat Ecke durch den Vorfall einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle sowie Hämatome im Gesicht erlitten. Er sei heute operiert worden. Ecke war am Freitag beim Aufhängen von Wahlplakaten attackiert worden. Einer der mutmaßlichen Täter hat sich inzwischen gestellt. Der 17-Jährige soll in der vergangenen Nacht die Polizei aufgesucht und angegeben haben, für den Vorfall verantwortlich zu sein, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. Übermorgen beraten die Innenminister von Bund und Ländern über Konsequenzen. Der Städtetag will härtere Strafen für solche Attacken, wie Präsident Lewe im Gespräch mit der "Rheinischen Post" deutlich machte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 17:30 Uhr