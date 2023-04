Attacke mit mehreren Verletzten in Duisburg

Meldungsarchiv - 18.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Duisburg: Bei einer Attacke sind am Abend in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt mehrere Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, man gehe nach jetzigem Stand von mindestens einem Täter aus, der mit einer Stich- oder Hiebwaffe andere Personen verletzt habe. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht, es sei inzwischen gesichert. Derzeit würden Zeugen vernommen. Zur Zahl der Verletzten machte die Polizei keine Angaben, auch die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Von einer Festnahme des oder der Täter war ebenfalls nicht die Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 21:00 Uhr