Attacke mit mehreren Verletzten in Duisburg

Duisburg: Bei einer mutmaßlichen Attacke sind am Abend in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von einer unübersichtlichen Lage, sie ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Informationen des WDR sollen zwei Täter auf Besucher des Fitnessstudios eingestochen haben. Wie die Bildzeitung berichtet, geht die Polizei von einer Amoktat aus. Vier Menschen wurden demnach schwer verletzt. Der oder die Täter sollen auf der Flucht sein. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2023 20:15 Uhr