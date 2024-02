Atomwaffen-Debatte: Von Verteidigungspolitikern kommt Kritik

Berlin: Die Debatte über europäische Atomwaffen findet in Deutschland wenig Zuspruch. Verteidigungsminister Pistorius nannte es bei Welt-TV leichtsinnig, eine solche Diskussion nach den Äußerungen von Ex-US-Präsident Trump über die Beistandspflicht in der Nato vom Zaun zu brechen. Das transatlantische Bündnis sei keine Einbahnstraße. Mit seinen Drohungen säge Trump auch am Ast, auf dem Amerika sitze. Aus Sicht des außenpolitischen Sprechers der Unionsfrakton, Hardt, wäre eine europäische Atombombe Geldverschwendung. Nukleare Schutzschirme seien sehr teuer und dienten in erster Linie der Abschreckung, sagte Hardt dem BR. Die USA lieferten bereits einen Schutzschirm, den Europa nicht leisten könne. Hardt plädiert dafür, dass die Europäer eher in konventionelle Streitkräfte investieren. Die Idee einer europäischen Atombombe hatte die SPD-Europakandidatin Barley ins Spiel gebracht.

