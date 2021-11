Atomverhandlungen mit dem Iran starten am 29. November

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Atomverhandlungen mit dem Iran sollen noch in diesem Monat wieder aufgenommen werden. Das erste Gespräch findet am 29. November in Wien unter der Leitung des EU-Gesandten Mora statt. Auch Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Chinas, Russlands und Großbritanniens sollen daran teilnehmen. Die USA waren 2018 aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. Teheran hatte sich deshalb aus Teilen des Abkommens zurückgezogen. Ziel der Verhandlungen ist es, den Bau iranischer Kernwaffen zu verhindern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.11.2021 02:00 Uhr