Atomreaktor Tihange 2 ist endgültig vom Netz

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine will EU-Beitritt vorantreiben

Kiew: Inmitten des Krieges will die Ukraine den geplanten EU-Beitritt vorantreiben. Präsident Selenskyj sagte am Abend, man erwarte sich von einem EU-Ukraine-Gipfel Ende der Woche Neuigkeiten. Kiew arbeite an Reformen und rechne mit Entscheidungen der Partner in der Europäischen Union, die - Zitat - "unserem Fortschritt entsprechen". Wie Ministerpräsident Schmyhal bestätigte, soll der Gipfel am Freitag in Kiew stattfinden. Dieser sei extrem wichtig für die Bewerbung um den EU-Beitritt, so Schmyhal. Unterdessen erwartet die ukrainische Regierung nach eigenen Angaben die Lieferung von bis zu 140 Kampfpanzern westlicher Bauart in den kommenden Monaten. Wie Außenminister Kuleba in einer Videobotschaft erklärte, beteiligen sich zwölf Länder an einer - so wörtlich - Panzerkoalition. Seinen Angaben zufolge verhandelt Kiew derzeit auch über die Entsendung von Kampfjets und weitreichenden Raketen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.02.2023 01:00 Uhr