Atommüll-Transport nach Biblis verläuft ohne große Probleme

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Biblis: Der erste große Atommüll-Transport durch Deutschland seit neun Jahren verläuft bisher nach Angaben der Polizei ohne größere Probleme. Gestern Abend hat der Zug den Hafen von Nordenham verlassen, heute Vormittag wird er in Biblis in Hessen erwartet. Dort wird der Atommüll beim ehemaligen Kernkraftwerk zwischengelagert. Die Route des Zuges war vorher nicht bekanntgegeben - sie verlief über Nordrhein-Westfalen. Proteste liefen friedlich ab. Die Polizei registrierte dabei auch kaum Verstöße gegen Corona-Auflagen. Für heute sind Kundgebungen in Biblis angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 08:00 Uhr