Atomkraftwerk Isar 2 ist wieder am Netz

Sternekoch Heinz Winkler stirbt mit 73 Jahren

Aschau: Im Alter von 73 Jahren ist der prominente Koch Heinz Winkler einem Herzinfarkt erlegen. Auf der Homepage seines überregional bekannten Hauses "Residenz Heinz Winkler" in Aschau im Chiemgau wird das bekanntgegeben mit den Worten: "Eine Legende der Kochkunst ist aus dem Leben getreten." In Südtirol, wo er geboren wurde, begann Winkler mit 14 Jahren seine Ausbildung. Später ging er bei den Jahrhundertköchen Bocuse und Witzigmann in die Lehre. In dessen Lokal in München trat er Witzigmanns Nachfolge an, ehe er 1991 seine "Residenz" in Aschau eröffnete. Zuvor wurde er mit 31 Jahren zum jüngsten Koch, der sich dreier Michelin-Sterne rühmen konnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2022 00:00 Uhr