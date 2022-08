Atomkraftwerk in Saporischschja ist angeblich vom Netz

Teile der Ampelkoalition stellen Regelungen zur Gasumlage in Frage

Berlin: Wenige Wochen vor Inkrafttreten der Gasumlage fordern Mitglieder der Regierungskoalition, dass wirtschaftlich gesunde Konzerne keine Gelder daraus bekommen. Der FDP-Energieexperte Kruse sagte in einem Zeitungsinterview, es dürften nur Unternehmen in einer marktgefährdenden Schieflage unterstützt werden. Wirtschaftsminister Habeck solle die Regelung nachschärfen. SPD-Chefin Esken forderte, wer in anderen Sparten mehr als gutes Geld verdiene, müsse sich selbst helfen. Von Oktober an werden rund 2,4 Cent Gasumlage pro Kilowattstunde fällig. Die Einnahmen sollen an Energieversorger gehen, die wegen fehlender Lieferungen aus Russland anderswo teuer Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, verteidigte die Umlage: Sie sei zielgenauer als ihr Ruf, auch wenn das so bisher nicht offen nachvollziehbar sei. Nur ein kleiner Teil des Geldes werde an Unternehmen gehen, die nicht wirklich von Insolvenz bedroht seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2022 17:00 Uhr