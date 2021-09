Atomkraft-Gegner übergeben 21.000 Unterschriften gegen Endlager im Schacht Konrad

Kritik am Lokführer-Streik nimmt zu

München: Der dritte bundesweite Streik der Lokführer sorgt für Kritik auch aus dem Gewerkschaftslager. DGB-Chef Hoffmann sagte, die Berufsgruppe der Lokführer versuche, ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchzusetzen. Die Differenzen zwischen GDL und Bahn seien "nicht sehr groß", darum sei es falsch, dass die GDL nicht an den Verhandlungstisch zurückkehre, so Hoffmann. Unterdessen hat der Streik auch in Bayern für Zugausfälle und Verspätungen gesorgt. In München drängten sich die Menschen nicht nur in die Fernverkehrszüge, sondern auch in die Züge privater Anbieter sowie in Reisebusse. Der GDL­-Streik dauert noch bis Dienstagmorgen. Bis dahin plant die Bahn, ihr Notangebot im Fernverkehr auf ein Drittel, im Regionalverkehr auf rund 40 Prozent des Normalbetriebs auszuweiten. Die S-Bahnen in München und Nürnberg sollen mindestens im Stundentakt fahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 18:00 Uhr