Atomkonzerne bekommen 2,4 Milliarden für vorzeitigen Ausstieg

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen oder Schnee, Höchstwerte 2 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen oder Schnee. Im Laufe des Nachmittags vor allem im Norden Bayerns freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende und auch am Montag viel Sonnenschein. Tagsüber maximal 4 bis 10 Grad, in den Nächten plus 2 bis minus 8.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 11:45 Uhr