Atomgespräche zwischen USA und Iran treten in heiße Phase

Rom: Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm gehen heute in die fünfte Runde. In Rom werden der US-Sondergesandte Witkoff und Irans Außenminister Araghtschi erwartet. Zu Beginn der Gespräche hatten beide Seiten sich optimistisch gezeigt, jetzt scheinen die Fronten aber verhärtet. Die USA fordern von der iranischen Regierung, die Urananreicherung vollständig einzustellen. Damit soll verhindert werden, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Teheran will Uran dagegen weiterhin anreichern, angeblich nur für die zivile Nutzung, beispielsweise in Atomkraftwerken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2025 03:00 Uhr