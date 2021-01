Atomgegner fodern von Söder Unterstützung for UN-Atomwaffenverbot

US-Präsident Trump hat das Weiße Haus verlassen

Washington: Der scheidende US-Präsident Trump hat das Weiße Haus verlassen. Um kurz nach 14 Uhr unserer Zeit bestiegen er und First Lady Melania den Helikopter "Marine One", der das Paar zum Militärflugplatz Andrews bringt. Von dort reist Trump weiter in seine Wahlheimat Florida. Anders als üblich wird Trump seinen Nachfolger Biden also nicht im Amtssitz des US-Präsidenten in Washington empfangen. Er nimmt auch als erster Präsident seit mehr als 150 Jahren nicht an der Vereidigung seines Nachfolgers teil. Der gewählte Präsident Biden soll um 18 Uhr deutscher Zeit auf den Stufen des Kapitol den Amtseid ablegen. Vize-Präsident Pence wird an der Inauguration von Biden und Harris teilnehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.01.2021 14:45 Uhr