Atomforschungsanlage in Charkiw gerät unter Beschuss

Zweiter Flugschreiber von abgestürzter chinesischer Passagiermaschine geborgen

Peking: Rund eine Woche nach dem Absturz einer Passagiermaschine in China ist auch der zweite Flugschreiber gefunden worden. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Aufzeichnungen in der so genannten Blackbox, die Stimmen aus dem Cockpit und technische Flugdaten aufzeichnen, sollen Aufschluss über die Unglücksursache geben. Die Maschine der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines war am Montag mit 132 Menschen an Bord aus großer Höhe abgestürzt. Sie verlor innerhalb von drei Minuten dramatisch an Höhe, bevor sie vom Radar verschwand und schließlich in einer bergigen Gegend auf dem Boden zerschellte. Niemand hat das Unglück überlebt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2022 07:00 Uhr