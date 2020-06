Atlantas Polizeichefin tritt nach Schuss auf Schwarzen zurück

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: In den USA heizt ein neuer Fall von mutmaßlich rassisitscher Polizeigewalt die landesweiten Proteste an. In Atlanta schoss am Wochenende ein Polizist auf einen 27-jährigen Schwarzen, nachdem sich dieser laut Polizei seiner Festnahme widersetzt hatte. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Wegen des Vorfalls ist nun die Polizeichefin der Stadt zurückgetreten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 05:00 Uhr