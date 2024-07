Athletendorf für Olympische Spiele in Paris eröffnet

Paris: Am Morgen ist das Athletendorf der Olympischen Spiele eröffnet worden. Das 52 Hektar große Areal liegt im Norden von Paris in den Stadtteilen Saint-Denis, Saint-Ouen und auf der Insel Saint-Denis. Es soll über 14.000 Menschen aus 200 Ländern beherbergen. Hunderte wollen noch heute einziehen. Die Sommerspiele werden am Freitag kommender Woche eröffnet, einige Wettbewerbe starten bereits am Mittwoch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 11:00 Uhr