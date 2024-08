Athleten-Vertretung verlangt bessere Förderung des Spitzensports

Köln: Der Verein "Athleten Deutschland" hat nach den Olympischen Spielen in Paris erneut für eine bessere Förderung des Spitzensports in Deutschland plädiert. Geschäftsführer Herber sagte, wenn man als Gesellschaft Höchstleistungen und Erfolge bejubeln möchte, benötige man ein leistungsfähiges Fördersystem, das den Athletinnen und Athleten optimale Rahmenbedingungen ermögliche. Wer für Deutschland an den Start geht, dürfe keine existenziellen Nöte haben. Die Sommerspiele in Paris hätten verdeutlicht, dass das deutsche Sportfördersystem derzeit nur bedingt in der Lage sei, das Potenzial der Athleten so zu entwickeln, dass sie international wettbewerbsfähig seien. Deutschland hatte den zehnten Platz im Medaillenspiegel belegt - das schlechteste Ergebnis bei Sommerspielen seit der Wiedervereinigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 22:00 Uhr