Athener Kabinett berät über Feuer in Moria

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist am frühen Vormittag das Kabinett unter der Leitung von Ministerpräsident Mitsotakis zu einem kurzen Krisentreffen zusammengetreten. Anschließend kündigte die Regierung für den frühen Abend eine Pressekonferenz auf Lesbos an. Vorher werden mehrere Minister sich an Ort und Stelle ein Bild von der Lage machen. Die Brände sind nach Regierungsangaben seit dem frühen Morgen weitgehend unter Kontrolle. Man vermute organisierte Brandstiftung, so ein Regierungssprecher. Er bestätigte außerdem, dass Migranten versucht hätten, die Feuerwehr bei der Arbeit zu behindern. Über Verletzte ist nichts bekannt. - Wo die 12.000 bisherigen Lager-Insassen nun untergebracht werden sollen, ist offen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.09.2020 11:45 Uhr