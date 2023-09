Athen schickt Militär in Überschwemmungsgebiete

Athen: Angesichts der dramatischen Lage in Mittelgriechenland schickt die Regierung das Militär in die Überschwemmungsgebiete. Das kündigte Regierungschef Mitsotakis an. Er selbst will sich am Wochenende ein Bild von der Lage in den besonders betroffenen Gebieten machen. In Larisa, der Hauptstadt der Region Thessalien, wurde ein Krisenstab eingerichtet. Priorität hat nach den Worten eines Regierungssprechers die Rettung von Menschen in der fast vollständig überschwemmten Region. In zahlreichen Dörfern und Städten gibt es keinen Strom und kein Trinkwasser. Die Schäden dürften in die Milliarden gehen. Meteorologen erwarten, dass die schweren Regenfälle am Abend nachlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 14:00 Uhr