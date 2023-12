Atemwegserkrankungen in Bayern breiten sich aus

München: In Bayern steigt die Zahl der Atemwegserkrankungen wie Corona und Grippe. Bei mehr als jeder zweiten untersuchten Stadt zeigt der Trend des Corona-Abwassermonitorings nach oben. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach sagte, man sehe derzeit, dass die Infektionslage wieder angespannter ist - allerdings in einem für die Jahreszeit erwartbaren Maß. Nach ihren Worten betrifft das nicht nur Corona, sondern auch Erkrankungen wie Influenza oder das sogenannte RS-Virus. Der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Ritter, rief mit Blick auf die Feiertage auf, den längeren Kontakt zu Menschen mit schwächerem Immunsystem zu vermeiden, wenn man Erkältungssymptome hat. Auch einen Corona-Schnelltest zu machen, bevor man sich treffe, sei weiterhin sinnvoll, so Ritter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 09:45 Uhr