Ataman wirbt für mehr Gelassenheit beim Gendern

Berlin: Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ataman, hat für Gelassenheit in der Diskussion über eine gendergerechte Sprache geworben. Dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sagte sie, im 21. Jahrhundert sollte die Vorstellung, dass es mehr Geschlechter als zwei gibt, niemanden in Panik versetzen. Verbote lehnt Ataman ab. Menschen zur Verwendung zu zwingen halte sie für genauso falsch, wie das Gendern zu verbieten. Man solle sich mit Sprache wohlfühlen, so Ataman. Kritik am Gendern, wie sie etwa Bayerns Ministerpräsident Söder immer wieder geäußert hat, bezeichnete sie als "taktisches Getöse", das von echten Problemen ablenkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 07:00 Uhr