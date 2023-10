Asylzuwanderung aus der Türkei ist laut "Welt am Sonntag" heuer stark gestiegen

Berlin: Die Asylzuwanderung von türkischen Staatsbürgern nach Deutschland ist in diesem Jahr offenbar noch einmal stark angestiegen. Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf Kreise des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Demnach wurde heuer ein Anstieg türkischer Migranten von 200 Prozent verzeichnet. Bereits 2022 hatte sich deren Zahl verdreifacht. Allein in diesem Oktober hatten 9.000 türkische Bürger Asylanträge gestellt. Sie stehen damit derzeit vor Flüchtlingen aus Syrien an der Spitze der einreisenden Nationalitäten. Türkische Migranten haben zwar eine geringe Anerkennungschance von nur etwa 15 Prozent. Die Abgelehnten würden aber meist nicht abgeschoben, schreibt die "Welt am Sonntag".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 13:00 Uhr