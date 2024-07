Asylunterkunft in Uffenheim nach Schussgeräuschen umstellt

Uffenheim: In einer Unterkunft für Asylbewerber im Landkreis Neustadt-Bad Windsheim sind offenbar Schüsse gefallen. Bei der Polizei ging am Mittag ein entsprechender Notruf ein. Spezialkräfte und andere Polizisten haben das Gebäude in Uffenheim mittlerweile umstellt. Der Bereich und auch die nahegelegene B13 sind gesperrt. Was genau passiert ist, ist nach Angaben der Ermittler bisher noch unbekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 16:00 Uhr