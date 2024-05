Asylrechtsreform der EU ist beschlossene Sache

Brüssel: Nach jahrelangen Diskussionen ist die Asylrechtsreform der EU nun beschlossene Sache. Der europäische Rat stimmte dem vorliegenden Gesetzespaket zu. Es verpflichtet die Mitgliedsstaaten zu einheitlichen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Migranten aus sogenannten sicheren Drittstaaten sollen an der Einreise in die EU gehindert und schneller abgeschoben werden. Flüchtlinge mit geringen Aufnahme-Chancen können künftig in haft-ähnlichen Auffanglagern festgehalten werden. Mit der Reform sollen die Hauptankunftsländer der Migranten wie Italien und Griechenland entlastet werden. Die EU-Staaten haben zwei Jahre Zeit, die entsprechenden Gesetze in nationales Recht umzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 15:00 Uhr