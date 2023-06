Asylkompromiss wird laut Kommunen erst mal nicht helfen

Kurzmeldung ein/ausklappen Achtjähriger stirbt nach Baum-Unglück im Landkreis Forchheim

Weißenohe: Nachdem in Oberfranken ein umstürzender Baum eine Familie getroffen hat, ist der achtjährige Sohn jetzt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag mit. Die vierjährige Tochter befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Sie wird mit der leicht verletzten Mutter weiterhin in einer Klinik behandelt. Die Familie war gestern Nachmittag auf einer Wanderung in der Gemeinde Weißenohe im Landkreis Forchheim, als der am Wegrand stehende Baum umstürzte. Die Kriminalpolizei ermittelt zusammen mit Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Es wird noch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit dem Unwetter gibt.

