Asylbewerberzahl in Bayern geht zurück

Zahl der Asylbewerber sinkt stark: In den ersten drei Monaten des Jahres haben rund 3.600 Menschen Asyl in Bayern beantragt. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres waren es noch mehr als doppelt so viele. Innenminister Herrmann führte diese Entwicklung vor allem auf die Grenzkontrollen zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2025 13:15 Uhr