Asylbewerber legt in Container-Unterkunft Feuer und wird schwer verletzt

Das Wetter: Bewölkt, windig und örtlich Schnee bei Werten um 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und windig bei minus 2 bis 3 Grad, örtlich Schnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen im Oberallgäu sowie in Teilen der Ammergauer Alpen und des Werdenfelser Landes. In der Nacht örtlich Nebel und noch etwas Schnee bei Tiefsttemperaturen um minus 6 Grad. Und die Aussichten: Zunächst trocken, am Sonntag Schnee bei Tagestemperaturen zwischen minus 4 und plus 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 11:00 Uhr