Asylbewerber in Bayern sollen Bezahlkarte bekommen

München: Die Staatsregierung rechnet damit, dass bis Ende des Jahres mehr als 50.000 neue Asylbewerber in Bayern leben. Das sagte Staatskanzleiminister Florian Herrmann nach der ersten Kabinettssitzung. Vom Frühjahr 2024 an sollen Asylbewerber anstelle von Geldleistungen eine Bezahlkarte bekommen. Die Ministerrunde hat ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Laut Herrmann können Asylsuchende mit der Karte in der Region einkaufen, aber nicht bei Online-Shops. Außerdem können sie kein Geld an ihre Familien in den Heimatländern mehr überweisen. Außerdem, so Herrmann, müssten Kinder aus Migrantenfamilien künftig vor der Einschulung einen Sprachtest machen, damit man sicherstellen könne, dass sie dem Unterricht folgen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 18:45 Uhr