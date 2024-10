Asylbewerber erhalten weniger Geld für Lebensunterhalt

Berlin: Asylbewerber erhalten ab dem kommenden Jahr weniger Geld für ihren Lebensunterhalt. Die neuen Sätze sind nun vom Bundessozialministerium im Gesetzblatt veröffentlicht worden. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinken die monatlichen Beträge je nach Alter, Wohn- und Familiensituation um 13 bis 19 Euro im Monat. So erhalten Alleinstehende, die nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, künftig 441 Euro im Monat. Bislang waren es 460 Euro. Für Paare in einer gemeinsamen Wohnung oder Asylbewerber in Sammelunterkünften sinkt der Satz auf 397 Euro pro Person. - Die Regelbedarfe werden jährlich an die Entwicklung der Preise und Nettolöhne angepasst.

